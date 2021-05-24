Глава комитета сената США по международным отношениям Боб Менендес вместе с коллегами из Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании опубликовали заявление, в котором осуждают власти Беларуси после инцидента с рейсом Ryanair и призывают "запретить все полеты над республикой, включая полеты в страну и из нее".

Заявление опубликовано на сайте комитета сената США по международным отношениям.

"Мы осуждаем угрозу применения насилия в отношении гражданского самолета в небе над Беларусью. Мы призываем Международную организацию гражданской авиации (ICAO) немедленно провести расследование этого явного нарушения свободного транзита между государствами и угроз для воздушных судов", - говорится в заявлении

Кроме того, до тех пор, пока не будет проведено расследование, законодатели призывают приостановить членство Беларуси в организации и "запретить все полеты над республикой, включая полеты в страну и из нее".

В комитете также потребовали "немедленного и безоговорочного освобождения Романа Протасевича".

Ранее на немедленном освобождении задержанного бывшего главного редактора интернет-ресурса NEXTA Романа Протасевича настаивал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Кроме того, председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что инцидент с самолетом Ryanair в Беларуси "будет иметь последствия", а ответственные за задержание основателя ресурса NEXTA Протасевича понесут наказание.

Напомним, в воскресенье, 23 мая, в Национальном аэропорту Минска был задержан основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, который был одним из главных координаторов протестных акций в Белоруссии против Александра Лукашенко.

Самолет, на котором он летел из Афин в Вильнюс совершил аварийную посадку. Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании. Однако после проверки бомбу не нашли. Однако во время проверки был задержан Протасевич.

Ранее мы подробно писали, в чем обвиняют основателя NEXTA, которого задержали после посадки самолета в Минске.