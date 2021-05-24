Власти Израиля намерены с 1 июня снять большинство ограничений, введенных на фоне пандемии. Такое решение связывают с низким уровнем заболеваемости Covid-19

Об этом в воскресенье, 23 мая, заявил глава МОЗ страны Юлий Эдельштейн, пишет газета The Times of Israel.

Cогласно заявлению министра, с июня в Израиле будут отменены ограничения на количество людей в закрытом помещении. Также граждане смогут не носить с собой паспорта Covid-вакцинации.

В то же время как минимум до 15 июня остаются в силе требование носить защитные маски в помещении и ограничения на поездки за рубеж.

"Израиль возвращается к нормальной жизни", - заявил Эдельштейн.

Напомним, Израиль в лидерах по темпам вакцинации. Еще в начале мая в Израиле было полностью вакцинировано более половины населения.

В конце апреля в Израиле закрыли последние отделения для больных Covid-19. Выздоравливающих перевели в обычные палаты.

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