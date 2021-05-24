Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что инцидент с самолетом Ryanair в Беларуси "будет иметь последствия", а ответственные за задержание основателя ресурса NEXTA Протасевича понесут наказание.

Об этом глава Европейской комиссии написала в Twitter.

В частности, она призвала наказать лиц, виновных в "принудительной посадке" в Минске самолета авиакомпании Ryanair.

"Возмутительное и незаконное поведение (...) будет иметь последствия. Ответственные (...) должны быть наказаны. Журналист Роман Протасевич должен быть немедленно освобожден. Европейский совет обсудит завтра, какие действия предпринять", - написала глава ЕК в твиттере

Ранее на немедленном освобождении задержанного бывшего главного редактора интернет-ресурса NEXTA Романа Протасевича настаивал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Напомним, в воскресенье, 23 мая, в Национальном аэропорту Минска был задержан основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, который был одним из главных координаторов протестных акций в Белоруссии против Александра Лукашенко.

Самолет, на котором он летел из Афин в Вильнюс совершил аварийную посадку. Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании. Однако после проверки бомбу не нашли. Однако во время проверки был задержан Протасевич.

Ранее мы подробно писали, в чем обвиняют основателя NEXTA, которого задержали после посадки самолета в Минске.