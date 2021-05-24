США требуют от Беларуси освободить задержанного бывшего главного редактора интернет-ресурса NEXTA Романа Протасевича.

Об этом говорится в сообщении госсекретаря США Энтони Блинкена, распространенном пресс-службой Белого дома.

"США решительно осуждают вынужденное перенаправление рейса между двумя государствами-членами ЕС и последующее снятие с борта и арест журналиста Романа Протасевича в Минске. Мы требуем его немедленного освобождения", - говорится в заявлении Блинкена.

Он отметил, что этот "шокирующий акт, совершенный режимом Лукашенко, поставил под угрозу жизни более 120 пассажиров, в том числе граждан США".

Блинкен уточнил, что независимые СМИ являются "важнейшей опорой, поддерживающей верховенство права, и жизненно важным компонентом демократического общества".

Напомним, в воскресенье, 23 мая, в Национальном аэропорту Минска был задержан основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, который был одним из главных координаторов протестных акций в Белоруссии против Александра Лукашенко.

Самолет, на котором он летел из Афин в Вильнюс совершил аварийную посадку. Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании. Однако после проверки бомбу не нашли. Однако во время проверки был задержан Протасевич.

Ранее мы подробно писали, в чем обвиняют основателя NEXTA, которого задержали после посадки самолета в Минске.