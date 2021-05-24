Участнику штурма Капитолия Джейкобу Энтони Ченсли, известному в социальных сетях как "викинг" или "шаман", который участвовал в штурме Капитолия, федеральный судья в США Ройс Лэмберт назначил психологическую экспертизу.

Об этом сообщает газета "Washington Post".

Решение было принято после того, как адвокат Ченсли Альберт Уоткинс выразил сомнение в том, что его подзащитный способен предстать перед судом. По его словам, месяцы содержания под стражей оказали негативное влияние на Ченсли. Прокуроры не стали возражать против проведения экспертизы, однако заявили, что могут оспорить любые выводы о недееспособности Ченсли.

Напомним, Ченсли участвовал в штурме Капитолия в полуголом виде, с боевой раскраской на лице, в меховой шапке и c копьем в руках. Подробнее о том, кто такой человек с рогами, штурмовавший Конгресс, и что значит его наряд можно прочитать в нашем материале.

Как сообщалось, 6 января толпа сторонников тогдашнего президента Дональда Трампа разгромила Капитолий США и временно помешала утверждению президентских выборов, на которых победил соперник Трампа Джо Байден.

Согласно официальным данным, в результате погибли 5 человек. Трампу объявили импичмент в контролируемой демократами палате представителей, но сенат, где демократов лишь половина, Трампа оправдал за недостаточностью голосов.