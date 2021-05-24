В воскресенье, 23 мая, в Голосеевском районе Киева водитель легкового авто Ford на бешеной скорости совершил наезд на женщину, которая шла по пешеходному переходу. Пострадавшая скончалась.

Об этом сообщает Instagram-страница "Варта Голосеево".

Смертельное ДТП произошло на перекрестке улиц Конева и Кассиана. После случившегося водитель скрылся с места аварии.

По данным портала "Киев Оперативный", женщину в возрасте 50-55 лет, авто с пьяным водителем буквально "снесло". Правоохранители вскоре задержали злоумышленника, он был в состоянии алкогольного опьянения - тест на драгере показал 1,74 промилле.

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Видео: instagram.com/varta_goloseevo

Как сообщала "Страна", пьяный мотоциклист напал на медиков и устроил погром в больнице, куда его доставили после ДТП. Правоохранители быстро нашли дебошира. Им оказался 26-летний мужчина.

Ранее мы писали о том, что на трассе "Киев-Чоп" в Ровенской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла семья с полуторамесячным ребенком. Трагедия случилась рядом с селом Колоденка.

Напомним, что в тройном ДТП в Ровно пострадали пять человек.