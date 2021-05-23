Экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что в санкционные списки СНБО попали чеченцы, члены добровольческого батальона им. шейха Мансура.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в воскресенье, 23 мая.

"Пришла информация, что в "санкционные списки СНБО" попали наши Братья по оружию из добровольческого батальона им. шейха Мансура... Наши братья-чеченцы...Считаю, что кремлевская агентура, которая инфильтрирована в украинские силовые структуры и власть, проводит спецоперацию по дестабилизации ситуации внутри государства, с целью дальнейшего расширения агрессии и полномасштабного вторжения в Украину...", - написал Ярош.

При этом он предупредил власть, что для защиты "собратьев-чеченцев" при необходимости могут применить силу.



"Предупреждаю власть: мы, наших Собратьев-чеченцев, не отдадим на растерзание врагу... Если для их защиты надо будет использовать силу - мы это сделаем...", - написал Ярош.

По данным народного депутата прошлого созыва Борислава Березы, в списках оказались командир чеченского батальона имени шейха Мансура под позывным Муслим Чеберлоевский (№632 в списке СНБО), Муслим Идрисов, начштаба батальона им. шейха Мансура (№646) и Салман Сайнароев(№650). По его словам, есть в списке и другие бойцы-добровольцы.

Напомним, СНБО 14 мая после месячного перерыва собрался на заседание и ввел новый пакет санкций. Самая крупная группа, которая под них попала, – это воры в законе и криминальные авторитеты. Им заблокировали все активы в Украине и запретили въезжать в страну. При этом список из около 700 фамилий пока не опубликован.

Ранее "Страна" публиковала часть списка воров в законе, которые попали под санкции СНБО.