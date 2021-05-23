В США опасаются, что Китай будет использовать роботизированную руку-манипулятора на основном модуле третьей по счету национальной космической орбитальной станции в военных целях.

Об этом пишет издание "South China Morning Post".

Несколько дней назад китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) выпустила анимационный ролик, на котором была продемонстрирована одна из ее разработок.

Ей стала десятиметровая рука-манипулятор, способная поднимать объекты весом до 20 тонн и перемещаться за пределами орбитальной станции. Она состоит из семи суставов, оснащена концевыми эффекторами и системой видеонаблюдения.

Устройство собираются установить на базовом модуле Тяньхэ. Как предполагается, КНР развернет свою третью орбитальную станцию в 2022 году.

По словам командующего Космическими силами США генерала Джеймса Дикинсона на слушаниях в Конгрессе, роботизированная рука может стать угрозой для Америки в космосе.

По его мнению, в случае войны в космосе китайская разработка способна атаковать американские спутники GPS, что приведет к выводу из строя авианосцев, истребителей пятого поколения, танков и ракетных систем, работающих с помощью GPS.

Аналитический Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне отмечает, что спутник Шицзянь-17, который находится на орбите с 2016 года и обладает похожим аппаратом, за эти годы совершил ряд "необычных маневров" и изменил свое положение по отношению к другим спутникам.

Военный аналитик Энтони Вонг Донг из Макао, в свою очередь, заметил, что NASA оснащает свои космические аппараты роботизированным оружием еще с 1990-х годов.

По его словам, вполне объяснимо, почему США выразили обеспокоенность в связи с китайской разработкой. "Ключевой вопрос заключается в том, когда она будет использована китайцами и какова ее реальная цель", - заявил эксперт.

Напомним, ранее мы писали, что китайский марсоход сошел с посадочной платформы и уже начал исследование Красной планеты.

Также сообщалось, что китайский зонд "Тяньвэнь-1" прислал первые фото и видео после посадки на Марс.