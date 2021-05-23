В результате конфликта между Израилем и палестинской группировкой "ХАМАС" погибли 277 гражданских лиц среди палестинцев в секторе Газа, в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан.

Об этом в воскресенье на пресс-конференции в Рамалле сообщила министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле. Ее цитирует информационное агентство WAFA.

"Варварская израильская агрессия против жителей Восточного Иерусалима, Западного берега и сектора Газа обернулась в последние недели гибелью 277 гражданских, в том числе 70 детей и 40 женщин, 8 500 человек пострадали", - цитирует ее слова информационное агентство WAFA. Ранее было известно о 260 убитых, включая 232 жертвы в секторе Газа.

По словам палестинского министра, в ее ведомстве изучает в настоящее время 89 случаев насилия со стороны Израиля против машин скорой помощи и медицинских пунктов, что, по ее словам, "является вопиющим нарушением всех международных конвенций и договоров". Кроме того, указала она, целями ракетных ударов Израиля становились больницы и медицинские центры, двое врачей были убиты в секторе Газа, один до сих пор находится в тяжелом состоянии, многие сотрудники медперсонала получили ранения.

В ночь на пятницу, 21 мая, вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней вели ракетные обстрелы сопредельной территории. Интенсивный обмен ударами между сторонами конфликта продолжался до последнего момента. Пуски ракет из сектора Газа последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей.

За это время в палестинском секторе Газа было полностью разрушено около 1 800 единиц жилья, частично повреждены - 16 800. В центре города Газа снесены до основания пять крупных жилых высоток, а по всему сектору - 74 правительственных офиса и госучреждения. Восстановление жилищного фонда и инфраструктуры в этой части Палестины потребует не менее $350 млн.

Как сообщала "Страна", репортер агентства Associated Press лишилась работы из-за поддержки Палестины в соцсетях.

Напомним, что МАУ может возобновить рейсы в Израиль уже с понедельника.