В сети опубликовали фрагмент записи переговоров пилота авиалайнера компании Ryanair, на котором летел основатель Телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, и диспетчера минского аэропорта.

Об этом сообщил телеканал ОНТ.

На видео показан момент, когда на английском языке слышен запрос о переходе на аварийную чистоту. Затем диспетчер сообщил, что служба безопасности аэропорта получила электронное письмо с угрозами.

Перед этим в авиакомпании сообщили, что об угрозе на борту рейса сообщили диспетчеры из Беларуси. Затем они перенаправили самолет в аэропорт Минска.

Напомним, в воскресенье, 23 мая, в Национальном аэропорту Минска был задержан основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, который был одним из главных координаторов протестных акций в Белоруссии против Александра Лукашенко.

Самолет, на котором он летел из Афин в Вильнюс совершил аварийную посадку. Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании. Однако после проверки бомбу не нашли. Однако во время проверки был задержан Протасевич.

Ранее мы подробно писали, в чем обвиняют основателя NEXTA, которого задержали после посадки самолета в Минске.