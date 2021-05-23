Милиция задержала основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в Минске после того, как летевшая с ним подруга сфотографировала его и отправила снимок другому человеку.

Об этом заявили в эфире белорусский государственный телеканал "Беларусь 1".

"Оказалось, что он летел с подругой, которая сделала его фото в автобусе (в аэропорту – Ред.) и отправила другому опальному блогеру Мотолько (Антон Мотолько, включен Минском в перечень лиц, причастных к терроризму - Ред.). Тот опубликовал снимок в Telegram, и милиция отреагировала на информацию", — утверждает телеканал.

По информации канала, Протасевич не включен в список лиц, которым запрещены въезд и выезд из страны.

Напомним, оппозиционера задержали сегодня после того, как его самолет экстренно приземлился в аэропорту Минска.

Ранее задержанный основатель NEXTA Протасевич сообщил, что КГБ следило за ним еще в аэропорту Афин.

Также мы писали, что страны ЕС и Украина осудили задержание экс-главреда NEXTA Протасевича, заявив об авиапиратстве и санкциях.

После этого все аккаунты основателя NEXTA Протасевича в социальных сетях удалили.