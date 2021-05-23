Власти США проводят "активный обзор" политики в отношении КНДР. При этом Вашингтон считает неприемлемым ядерный статус Пхеньяна. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC, вышедшем в эфир в воскресенье, 23 мая.

"Мы не принимаем и не должны (принимать ядерный статус КНДР - Ред.), но давайте быть честными: это трудная проблема, - сказал он. - Предыдущие американские администрации, республиканские и демократические, пытались решить проблему, но никто не достиг успеха. (Ядерная - Ред.) программа стала более опасной и получила большее развитие. Мы видели различные подходы, включая принцип "ничего не делать за ничего" или пытаться "делать всё за всё", ничего из этого не работает", - заявил госсекретарь США.

Блинкен заявил, что позиция президента США Джо Байдена в том, чтобы добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова с помоищью дипломатического взаимодействия с КНДР при выверенном подходе. По его словам, это должна быть выверенная дипломатия и "ясные шаги со стороны КНДР".

По словам госсекретаря, США готовы к взаимодействию с КНДР. "Мы ждем, хочет ли Пхеньян действительно сотрудничать. Мяч на их стороне, - сказал он. - Мы ясно заявили, что готовы к дипломатическому (взаимодействию - Ред.), учитывая то, что санкции сохраняются, поскольку КНДР продолжает заниматься деятельностью, запрещенной ООН. Но мы готовы к дипломатии, вопрос в КНДР".

Ранее в администрации Байдена сигнализировали, по сути, о том, что не планирует делать ставку на прямой двусторонний диалог с КНДР ради денуклеаризации Корейского полуострова. Белый дом дал понять в январе, что собирается, помимо прочего, проводить курс против Пхеньяна.

Как сообщала "Страна", 45-й президент США Дональд Трамп заявил, что США следует наладить отношения с Россией, Китаем и КНДР. Также он рассказал, как хорошо общался с Владимиром Путиным.

Также Дональд Трамп заявил, что серьезно намерен вновь баллотироваться в президенты США.