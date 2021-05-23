Аккаунты в Facebook и Instagram задержанного в Минске белорусского оппозиционера Романа Протасевича удалили.

Об этом говорится в Телеграм-канале "Беларусь головного мозга", на котором задержанный работает главным редактором.

Его коллеги сообщили, что решили удалить страницы Протасевича, чтобы уберечь его личные переписки от правоохранительных органов

"Правда в том, что это сделали мы, чтобы личная переписка Романа не попала к ним в руки", — сказали они в опубликованном посте.

Как известно, проект Nexta освещал протесты против президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года, он был признан в стране иностранной экстремистской организацией и запрещен, а его создатели Степан Путило и Роман Протасевич внесены в список лиц, причастных к террористической деятельности. Их обвиняют в организации массовых беспорядков, а также в действиях, направленных на "возбуждение социальной вражды" в отношении представителей власти и силовиков страны.

Ранее задержанный основатель NEXTA Протасевич сообщил, что КГБ следило за ним еще в аэропорту Афин.

Также мы писали, что отец Протасевича рассказал о его задержании в аэропорту Минска.