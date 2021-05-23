Отец белорусского блогера и основателя Телеграм-канала NЕХТА Романа Протасевича Дмитрий прокомментировал его задержание.

Об этом он рассказал изданию TUT.BY.

У нас шок, осознание того, что то, что происходит, не вписывается ни в какие рамки логики и разумных правил. Мы даже предположить не могли такой поворот событий, — сказал Дмитрий.

Сообщается, что близкие Романа узнали о задержании сына из телеграм-каналов. Родителям было известно, что Роман должен был лететь из Афин сегодня, 23 мая, но они не знали, каким рейсом и куда именно он прилетит. А узнав из новостей о внеплановой посадке в Минске самолета из Афин заподозрили неладное.

"Когда узнали информацию о том, что самолет рейса Афины-Вильнюс совершил посадку в Минске, у нас закралось подозрение, что что-то здесь не так. Мы подумали, что этим рейсом мог лететь наш сын. Так и оказалось. Дальше мы из телеграм-каналов узнали, что его задержали", — рассказал отец Романа.

По его словам, он узнал сына на фотографии, опубликованной в том числе в телеграм-канале Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД (позже фотография в этом телеграм-канале была удалена - Ред.).

Родители сейчас не знаю, что происходит с их сыном и где он находится, так как официально им ничего не сообщили, а телефон Романа недоступен.

В Грецию Протасевич ездил в отпуск, говорят родители. О его местонахождении знал ограниченный круг людей.

"Это была сугубо наша информация. Он никому не хотел распространяться. И от нас никто не мог узнать, что нам известно, где находится наш сын", - сказал отец.

Напомним, сегодня в Национальном аэропорту Минска был задержан основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, который был одним из главных координаторов протестных акций в Белоруссии против Александра Лукашенко.

Самолет, на котором он летел из Афин в Вильнюс совершил аварийную посадку. Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании. Однако после проверки бомбу не нашли. Однако во время проверки был задержан Протасевич.

Ранее мы подробно писали, в чем обвиняют основателя NEXTA, которого задержали после посадки самолета в Минске.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года в Беларуси суд признал канал NEXTA экстремистским, после чего ресурс объявил конкурс на ребрендинг.

Сам Протасевич ушел из проекта еще в сентябре 2020 года.