В больнице в Запорожской области умер 18-летний парень, который был ранен в стрельбе в курортном городе Кирилловка. Медики боролись за его жизнь 5 дней.

Об этом журналистам рассказала пресс-офицер полиции Запорожской области Елена Лебединская, передает Укринформ.

По ее словам, он получил огнестрельное ранение брюшной полости. В результате парень скончался 21 июня. Второй пострадавший, который получил ранения в голову, туловище и конечности, жив.

До того, 17 мая около 01:00 на бульваре Приморский в пгт Кирилловка неизвестный открыл стрельбу из ружья. Огнестрельное ранение получили двое мужчин 2002 и 1975 рождения, жители Запорожья.

Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался житель Днепропетровской области 1987 года рождения. Было открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Как сообщала "Страна", мужчину в центре Днепра расстрелял иностранец, ему заочно объявили подозрение. Попавший на камеры слежения подозреваемый в убийстве - гражданин Азербайджана Юсиф Чаббар Асиф Оглы.

Также мы писали о том, что в Умани неизвестный открыл стрельбу в хасидском квартале. Пострадали двое граждан Израиля.