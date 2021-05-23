Причиной смерти советской актрисы театра и кино Нины Шацкой стал коронавирус. Об этом сообщает 5-tv.

По данным журналистов, вдова сначала Леонида Филатова, а потом и Валерия Золотухина перенесла инсульт и у нее были проблемы с почками. Ей был 81 год.

Нина Шацкая родилась 16 марта 1940 года. В 1963 году окончила Государственный институт театрального искусства. В 1964-1993 годах была актрисой Театра на Таганке, с 1993 года - Содружества актеров Таганки, с 2003 года служила в театре "Школа современной пьесы".

Среди ее главных работ в кино - фильмы "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" Элема Климова, "Чрезвычайное поручение" Степана Кеворкова, "Контрабанда" Станислава Говорухина. В 2008 году Шацкой было присвоено звание заслуженной артистки России.

Она была замужем за Леонидом Филатовым (1946–2003) и Валерием Золотухиным (1941–2013).

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