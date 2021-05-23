Вечером в воскресенье, пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, ранее экстренно садившийся в Минске после чего с него был снят основатель НЕХТЫ Роман Протасевич, приземлился в аэропорту Вильнюса.

Посадка произошла около 21:30. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные международной службы мониторинга передвижения воздушного транспорта Flightradar.

Литовские ведомства сообщили, что в летевшем из Афин в Вильнюс в воскресенье самолете Ryanair был 171 пассажир, среди них 94 гражданина Литвы.

Самолет должен был приземлиться в Вильнюсе в воскресенье в 13 час, однако при полете над белорусской территорией, рядом с границей Литвы, неожиданно повернул в Минск и там приземлился.

В воскресенье компания Ryanair сообщила, что самолет приземлился в Минском аэропорту, поскольку белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе безопасности в самолете. После проверки самолета эта информация не подтвердилась.

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, экс-министр культуры Павел Латушко утверждает, что самолетом Ryanair, который совершил экстренную посадку, из Минска в Вильнюс не вылетели шесть человек, в том числе четверо гражданин России.

Правозащитники Белоруссии полагают, что в минском аэропорту задержана также девушка Протасевича, вероятно, гражданка России.

"Страна" разбиралась, как по примеру Порошенко и "вагнеровцев" в Минске посадили самолет. Страны ЕС уже выпустили возмущенные заявления и грозят Лукашенко новыми санкции. Этот вопрос рассмотрят на заседании стран ЕС в понедельник.

Напомним, что задержанный основатель NEXTA Протасевич сообщил, что неизвестный следил за ним еще в аэропорту Афин. По информации издания "Могилев Online", Протасевич успел сообщить, что еще в Афинах заметил интерес к себе со стороны русскоязычного мужчины средних лет. Сначала он пытался снять на камеру документы Протасевича, а после развернулся и ушел, хотя был следующим в очереди на проверку документов.