Основатель оппозиционного Telegram-канала Беларуси NEXTA Роман Протасевич, задержанный сегодня в аэропорту Минска, рассказал, что за ним следили в аэропорту Афин.

Об этом свидетельствует скриншот переписки, который опубликовал Telegram-канал NEXTA Live.

По словам Протасевича, в аэропорту он обратил внимание на мужчину, который вел себя подозрительно, и пытался сфотографировать его документы.

"Меня походу гэб в аэропорту выпасывал. И даже пытался снять на камеру мои документы. Но это не точно. В любом случае, подозрительная х@рня", — пишет Протасевич.

Также оппозиционер добавил, что возможный сотрудник спецслужбы вел себя странно.

"Прикол еще в том, что он был следующим в очереди на проверку документов и просто развернулся и ушел", — говорится в сообщении Протасевича.

Он также добавил, что мужчина был странно одет. При этом в руках он постоянно держал "кожаный чемоданчик" и обратился к нему на русском со странным вопросом.

Напомним, ранее пассажиры самолета, на котором летел создатель NEXTA Протасевич, рассказали подробности его задержания.

Также мы писали, что страны ЕС и Украина осудили задержание экс-главреда NEXTA Протасевича, заявив об авиапиратстве и санкциях.