Журналисты опубликовали фотографии из аэропорта "Минск", где произошло задержание снятого с транзитного самолета экс-главреда НЕХТА Романа Протасевича.

Фото опубликованы порталом delfi.lt.

В частности, на одном из снимков показано, как предположительно служебная собака белорусских правоохранителей обнюхивает изъятые на досмотр сумки пассажиров.

Этому предшествовала загадочная история с экстренной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс.

Как сообщала "Страна", основателю NEXTA Роману Протасевичу, которого задержали сегодня в аэропорту Минска, не грозит смертная казнь. Тем не менее он проходит сразу по трем статья Уголовного кодекса Беларуси.

Оппозиционера сняли с борта лайнера, который сел в Минске после сообщения о бомбе на борту. Как говорят в авиакомпании, об угрозе на борту экипажу рейса Ryanair сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

Пассажиры самолета, на котором летел Роман Протасевич, рассказали подробности его задержания.