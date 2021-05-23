Пассажиры рейса Афины-Вильнюс рассказали подробности задержания основателя Телеграм-канала Nexta Романа Протасевича.

Об этом сообщает портал "delfi.lt".

"После внезапного маневра самолета один парень начал паниковать, схватился за голову. Только тогда мы не поняли, почему. Никакого конфликта не было, до тех поворотов самолета не было, никаких скандалов, никто ни с кем не ссорился.

Только когда парень [Протасевич] узнал, что мы идем на посадку, он огорчился. Нас всех по четыре вывели, собаки обнюхали все наши вещи. Того парня отвели в сторону, его вещи вытряхнули на взлетную полосу.

Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он такой, и добавил: "Здесь меня ждет смертная казнь". Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним постоянно стоял офицер, и вскоре военные его просто вывели", — рассказал человек, который видел события вблизи.

Напомним, сегодня сообщалось, что в Национальном аэропорту Минска был задержан основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, который был одним из главных координаторов протестных акций в Белоруссии против Александра Лукашенко.

Самолет, на котором он летел из Афин в Вильнюс совершил аварийную посадку. Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании. Однако после проверки бомбу не нашли. Однако во время проверки был задержан Протасевич.

Позже в Минобороны сообщили, что для того, чтобы посадить самолет с основателем NEXTA, Беларусь подняла в небо истребитель.

Ранее мы подробно писали, в чем обвиняют основателя NEXTA, которого задержали после посадки самолета в Минске.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года в Беларуси суд признал канал NEXTA экстремистским, после чего ресурс объявил конкурс на ребрендинг.

Сам Протасевич ушел из проекта еще в сентябре 2020 года.