Британец Говард Дэвис-Карр решил продать на NFT-аукционе свое вирусное видео "Charlie bit my finger - again!", которое он опубликовал в 2007 году.

Об этом говорится в описании к видео в YouTube.

Видео является одним из самых популярных на платформе, где оно собрало более 880 млн просмотров. Если его купят, то оно исчезнет из свободного доступа.

Ролик длится меньше минуты. На нем два маленьких ребенка - Чарли и Гарри. Младший (Чарли) несколько раз кусает палец Гарри - последний жалуется на это на камеру, но сам засовывает его в рот младшему и разрешает брату грызть палец, пока не становится слишком больно.

Когда-то это видео стало вирусным и было наиболее популярным в истории платформы По словам Дейвис-Карра, оно до сих пор имеет наибольшее просмотров, если не учитывать коммерческие или музыкальные ролики.

Как рассказал владелец YouTube-канала с видео, продать его как NFT он решил после того, как платформа проигнорировала его просьбу помочь "раскрутить" канал до уровня, на котором он был лет десять назад.

NFT-аукцион завершился в полночь 23 мая (17:00 по Киеву) - на 14-ю годовщину публикации ролика. После чего права на него перейдут тому, кто предложил наибольшую цену, а сам он исчезнет с YouTube. Победителю также предложат создать новую версию видео уже с взрослыми Чарли и Гарри.

Как известно, NFT - это своеобразный цифровой актив, позволяет приобрести товар, который существует только в цифровом виде. Каждый такой токен уникальный, не зависит от стоимости других и подтверждает оригинальность "товара".

Токены NFT приобрели популярность в 2021 году. Ранее глава Twitter выставил на аукцион первый в истории твит. Его цена взлетела до 2 млн долларов.

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