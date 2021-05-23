Сотрудники ГСЧС Украины организовали успешную эвакуацию людей, застрявших в кабинках остановившегося на ходу колеса обозрения. Среди оказавшихся в ловушке на неисправной карусели были и дети.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС.

Около 16:00 в ГосЧС поступила информация о том, что в парке имени Леси Украинки остановилось колесо обозрения с людьми. На карусели находились 12 человек, из которых 6 - дети. К 17:11 спасатели завершили операцию по спасению людей.

В спасательной операции принял участие пожарный расчет. К остановившемуся аттракциону была подогнана пожарная машина с лестницей, по которой спасатели спустили застрявших пассажиров на землю.

Фото: dsns.gov.ua

Как сообщала "Страна", на канатной дороге в Италии рухнула кабинка. Погибли 12 человек. Трагедия произошла в районе Вербано на канатной дороге, соединяющей городок Стрезу и гору Монтероне. За сто метров до конца пути трос оборвался, кабина с пассажирами рухнула вниз. Это был один из первых рейсов фуникулёра после карантина.

Напомним, что для нужд спасателей в Украине получен шестой французский вертолет Airbus.