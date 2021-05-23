На фоне задержания властями Беларуси бывшего главного редактора NEXTA Протасевича появилась реакция некоторых членов и властей ЕС на это. Она оказалась предельно одинаковой. Тем не менее, большинство членов Евросоюза пока публично не отреагировали.

Власти Украины требуют немедленного освобождения Романа Протасевича и считают его задержание в Минске атакой на свободу слова со стороны белорусских властей. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Литва

В МИД Литвы вызван временный поверенный в делах Беларуси, у него потребовали немедленного освобождения всех пассажиров и членов экипажа Ryanair. Президент Литвы призвал ЕС и НАТО отреагировать на действия Беларуси.

Австрия

В МИД Австрии призвали провести международное расследование инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске.

ФРГ

В МИД ФРГ требуют от Минска немедленного разъяснения ситуации вокруг рейса Ryanair и задержания журналиста.

Польша

Премьер-министр Польши заявил, что попросил председателя Европейского совета обсудить немедленные санкции против Беларуси на заседании в понедельник.

Франция

Глава МИД Франции назвал ситуацию с самолетом Ryanair в Беларуси неприемлемой и призвал Европу к жесткому и единому ответу.

Греция

В МИД Греции, откуда летел лайнер с белорусским оппозиционером Протасевичем, назвали актом "государственного авиапиратства" посадку самолета Ryanair в Минске

еврочиновники

Глава Еврокомиссии назвала неприемлемым инцидент с самолетом в Минске и заявила, что все пассажиры должны иметь возможность вылететь в Вильнюс. В свою очередь глава Евросовета заявил о необходимости провести расследование ICAO в связи с инцидентом с самолетом в Беларуси.

Санкции статей, по которым проходит в качестве обвиняемого задержанный в воскресенье в аэропорту Минска Роман Протасевич, предполагают наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет.

Также в Беларуси заявили, что милиция задержала Протасевича после того, как летевшая с ним подруга направила его фотографию из аэропорта другому оппозиционному блогеру.

Мы разбирались, как в Минске удалось посадить самолет с одним из главных основателей NEXTA.

Также напомним, в чем конкретно его обвиняют в Беларуси.