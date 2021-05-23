В минувшую субботу на официальную электронную почту школы N 90, расположенной на улице Лаврской, 2 в Печерском районе Киева пришло письмо от анонимного отправителя угрожающего содержания.

Как узнала "Страна" из собственных источников в МВД в письме было сказано от первого лица:

"Приветствую. Я заминирую вашу школу в понедельник в 6.00. Взрыв вашей школы произойдет в 9.20. Вы не спасете детей".

Специальные службы и взрывотехники обследовали территорию школы, но ничего взрывоопасного не обнаружили. В полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст 259 УК Украины-Заведомо неправдивое сообщение о взрыве.

Повторный осмотр учебного заведения также могут произвести и в понедельник перед занятиями. Оперативники предполагают, что этот трюк провернул кто-то из нерадивых учеников 90-й школы чтобы сорвать в понедельник уроки.

Сейчас спецслужбы пытаются вычислить ip-адрес и пользователя, который отправил в столичную школу письмо с угрозами.

Если это действительно окажется несовершеннолетний школьник, на родителей составят админпротокол за ненадлежащее воспитание. В случае если письмо отправил совершеннолетний, ему грозит до 6 лет тюрьмы.

Ранее "Страна" сообщала, что полиция усилила охрану школы в Киеве после угроз в группе Telegram "Колумбайн - возрождение", а также мы разбирались, почему в школах разных стран расстреливают учеников.