Для сопровождения экстренно севшего в Минске самолета, на борту которого находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, впоследствии задержанный, в небо был поднят истребитель МИГ-29.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Беларуси.

"После того, как командир данного гражданского судна принял решение осуществить посадку на запасном аэродроме (Минск-2) и развернул самолет в направлении Минска, было принято решение и поднят в воздух дежурный экипаж МиГ-29 с аэродрома Барановичи", - говорится в сообщении ведомства.

Также в Минобороны пояснили, что дежурный экипаж должен был осуществлять контроль и оказать помощь судну в безопасной посадке в аэропорту. После посадки самолета истребитель вернулся на аэродром базирования.

Согласно информации советника президента Литвы, в операции также был задействован вертолет Ми-24.

Напомним, сегодня сообщалось, что в Национальном аэропорту Минска был задержан основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, который был одним из главных координаторов протестных акций в Белоруссии против Александра Лукашенко.

Самолет, на котором он летел из Афин в Вильнюс совершил аварийную посадку. Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании. Однако после проверки бомбу не нашли. Однако во время проверки был задержан Протасевич.

Ранее мы подробно писали, в чем обвиняют основателя NEXTA, которого задержали после посадки самолета в Минске.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года в Беларуси суд признал канал NEXTA экстремистским, после чего ресурс объявил конкурс на ребрендинг.

Сам Протасевич ушел из проекта еще в сентябре 2020 года.