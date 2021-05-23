Знаменитая советская актриса театра и кино Нина Шацкая умерла на 82-м году жизни. Об этом передает РИА Новости со ссылкой источник в Театре на Таганке.

Причина смерти не уточняется. Место и время похорон пока также неизвестны.

Заслуженная артистка России Нина Шацкая в 1963 году окончила Государственный институт театрального искусства, а с 1964-го по 1993-й играла в Театре на Таганке, после чего работала также в Содружества актеров Таганки и в театре "Школа современной пьесы".

Она снималась в таких фильмах как "Лесная песня. Мавка", "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен". В театре она играла в постановках "А зори здесь тихие", "Мастер и Маргарита", "Добрый человек из Сезуана" и других.

Шацкая дважды была замужем, ее вторым супругом был народный артист России, советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер Леонид Филатов.

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