В воскресенье, 23 июня, на севере Италии в результате обрыва кабинки на канатной дороге погибли не менее 12 человек. Вероятной причиной случившегося называют обрыв троса.

Об этом сообщает итальянское издание "Репубблика". Трагедия произошла в районе Вербано на канатной дороге, соединяющей городок Стрезу и гору Монтероне. За сто метров до конца пути трос оборвался, кабина с пассажирами рухнула вниз. Это был один из первых рейсов фуникулёра после карантина.

По данным журналистов, двое человек отправлены в больницу Турина в тяжелом состоянии.

Причины происшествия пока неизвестны, однако, скорее всего речь идет об обрыве троса. Спасатели и карабинеры продолжают работу.

Как сообщала "Страна". во Львовской области на подъемнике застряли 14 человек. Этот кресельный подъемник расположен на территории горнолыжного комплекса "Захар Беркут". Спасателям удалось опустить их на землю, помощь медиков не понадобилась. Снять людей с подъемника удалось при помощи альпинистского снаряжения.

Напомним, что в Италии Кассационный суд рассмотрит апелляцию на оправдательный приговор атошнику Маркиву. Он обвинялся в убийстве журналиста Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова на Донбассе.