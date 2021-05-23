Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, стоит ли бросать лечение антибиотиками в начале при ухудшении состояния.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Инстаграме.

По словам Комаровского, ухудшение состояния в начале лечения антибиотиком — это не повод паниковать и прекращать лечение.

Как пояснил врач, попавшие в кровь эндотоксины выходят с мочой, поэтому следует активно поить ребенка, использовать при необходимости жаропонижающие средства и, конечно же, проинформировать о реакции ребенка вашего лечащего врача.

Напомним, ранее Комаровский рассказал о регидратации, которая позволяет предотвратить обезвоживание организма во время болезни. По его словам, очень часто, когда человек болеет и у него держится высокая температура, организм теряет большое количество жидкости и может случиться обезвоживание. Чтобы такого не случилось используют такой метод лечения как регидратационная терапия или регидратация.

Также сообщалось, что доктор Комаровский рассказал, почему для малышей опасны первые месяцы после появления зубов.