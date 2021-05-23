Основателю Telegram-канала NEXTA Роману Протасевичу, которого задержали сегодня в аэропорту Минска, не грозит смертная казнь, как предполагали различные издания.

Об этом сообщил Telegram-канал "tut.by".

По данным издания, экс-редактор признанного экстремистским телеграм-канала Роман Протасевич проходит обвиняемым по следующим статьям:

ч.3 ст.130 (совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности — максимальная санкция до 12 лет);

ст. 293 (организация массовых беспорядков — максимальная санкция до 15 лет );

ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок — максимальная санкция до 3 лет).

Как пишет издание, ни одна из перечисленных статей не предусматривает высшей меры наказания. Санкции статей, по которым проходит в качестве обвиняемого задержанный в воскресенье в аэропорту Минска Роман Протасевич, предполагают наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет, говорится в Уголовном кодексе Белоруссии.

По мнению канала, возможно, в заблуждение ввел тот акт, что Роман Протасевич был включен КГБ в список лиц, причастных к террористической деятельности. Основанием для этого послужило обвинение в организации массовых беспорядков.

Напомним, сегодня в Национальном аэропорту Минска был задержан основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, который был одним из главных координаторов протестных акций в Белоруссии против Александра Лукашенко.

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