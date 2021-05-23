Компания Virgin Galactic, которая принадлежит британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону, сумела успешно провести новый испытательный космический полет.

Этот взлет стал первым управляемым человеком космическим полетом из коммерческого космопорта Америка, расположенного в штате Нью-Мексико.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сперва самолет VSS Unity подняли при помощи материнского корабля VMS Eve на высоту в 89 км, после чего он отсоединился и продолжил самостоятельный полет. Каждым из аппаратов руководил отдельный пилот. Один из них стал первым, кто летал в космос в трех разных штатах США.

Во время полета VSS Unity развил скорость в 3 Маха (3675.13 км/час), после чего успешно приземлился в Нью-Мехико. Это уже шестой успешный полет, который удалось провести в космосе с 2016 года.

Напомним, начало испытаний корабля VSS Unity, предназначенного в перспективе для туристических полетов в космос, в Virgin Galactic начались с 11 декабря прошлого года.

Ранее "Страна" сообщала, что в 2019 году Virgin Galactic и Under Armour создали стильные скафандры и экипировку для космических туристов. Компании представили новую линейку космических скафандров для будущих пассажиров космического корабля SpaceShipTwo.