В Средиземное море вошла группа десантных кораблей США с батальоном морской пехоты на борту
В Средиземноморье вошла амфибийно-десантная группа кораблей ВМС США. Они уже минули Гибралтар и направляются на Ближний Восток в район Персидского залива. Об этом передает Интерфакс-Украина со ссылкой на британских наблюдателей.
Сообщается, что в состав корабельной группы входят авианесущий универсальный десантный корабль (УДК) "Иводзима", десантно-вертолетный корабль-док "Сан-Антонио" и десантный транспорт-док "Картер Холл".
"Иводзима"
Фото:uk.wikipedia.org
"Сан-Антонио"
Фото: uk.wikipedia.org
"Картер Холл"
Фото: en.wikipedia.org
На их борту находится 24-й экспедиционный батальон морской пехоты численностью около 2,5 тыс. человек.
В Аравийском море с апреля находится американская авианосная ударная группы во главе с атомным авианосцем Dwight Eisenhower ("Дуайт Эйзенхауэр").
Как сообщало Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM), истребители-бомбардировщики из состава палубной авиации авианосца задействованы в операции по прикрытию вывода американских войск и сил западной коалиции из Афганистана.
Как сообщала "Страна", в январе баллистические ракеты, запущенные Ираном, упали возле кораблей ВМС США в Индийском океане.
Напомним, что поступила на вооружение ударная атомная подлодка USS Oregon.