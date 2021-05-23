В Средиземноморье вошла амфибийно-десантная группа кораблей ВМС США. Они уже минули Гибралтар и направляются на Ближний Восток в район Персидского залива. Об этом передает Интерфакс-Украина со ссылкой на британских наблюдателей.

Сообщается, что в состав корабельной группы входят авианесущий универсальный десантный корабль (УДК) "Иводзима", десантно-вертолетный корабль-док "Сан-Антонио" и десантный транспорт-док "Картер Холл".

"Иводзима"

Фото:uk.wikipedia.org

"Сан-Антонио"

Фото: uk.wikipedia.org

"Картер Холл"

Фото: en.wikipedia.org

На их борту находится 24-й экспедиционный батальон морской пехоты численностью около 2,5 тыс. человек.

В Аравийском море с апреля находится американская авианосная ударная группы во главе с атомным авианосцем Dwight Eisenhower ("Дуайт Эйзенхауэр").

Как сообщало Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM), истребители-бомбардировщики из состава палубной авиации авианосца задействованы в операции по прикрытию вывода американских войск и сил западной коалиции из Афганистана.

Как сообщала "Страна", в январе баллистические ракеты, запущенные Ираном, упали возле кораблей ВМС США в Индийском океане.

Напомним, что поступила на вооружение ударная атомная подлодка USS Oregon.