Египетский суд отклонил апелляцию владельца контейнеровоза Ever Given, с которого управление Суэцкого канала требует $916,5 млрд компенсации.

Об том сообщает Al Arabiya.

Так, управление Суэцкого канала задержало контейнеровоз, потребовав компенсации в размере $916,5 млрд за срыв судоходства по каналу. Владелец Ever Given в ответ обвиняет Управление Суэцкого канала и требует выплаты $100 млн.

Теперь, после отклонения апелляции, Египет ожидает выплаты компенсации за почти недельную блокировку Суэцкого канала. Сумма включает в себя стоимость спасательной операции и убытки из-за приостановки движения.

"Это право страны", - заявил глава Суэцкого канала Усама Рабийе.

В то же время он не уточнил, кто именно должен будет выплачивать компенсацию, рассказав при этом, что контейнеровозу и его грузу не позволят покинуть Египет, если вопрос об ущербе не будет передан в суд.

Как писала "Страна", после инцидента с судном Египет арестовал его и требует от владельцев почти миллиард долларов компенсации.

Также мы сообщали, что контейнеровоз до сих пор находится в Большом Горьком озере.