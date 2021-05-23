В Индии к концу мая зафиксировали уже более чем 8 800 случаев мукоромикоза - это инфекция, вызываемая различными видами грибков. В начале мая там было известно лишь примерно о сотни случаев.

Об этом сообщает BBC.

Мукоромикоз обычно имеет уровень смертности 50%, часть пациентов удается спасти лишь путем удаления глаза. Эта болезнь провоцируется применением стероидов, с помощью которых в Индии лечат коронавирус.

В течение последних месяцев в Индии случались тысячи случаев этой инфекции, которые касались тех, кто вылечился от COVID-19. Врачи говорят, что существует связь со стероидами, которые используются для лечения коронавирусной болезни и заражениями мукоромикозом.

Врачи сообщили, что это заболевание, как правило, возникает через 12-18 дней после выздоровления от COVID-19.

Западные штаты Индии Гуджарат и Махараштра сообщили о более чем половине зарегистрированных случаев мукоромикоза. Еще не менее 15 штатов сообщили о количестве случаев от 8 до 900.

После увеличения количества случаев мукоромикоза в 29-ти штатах Индии может быть объявлено состояние эпидемии.

Только что открытые отделения для лечения пациентов, страдающих этой болезнью, по всей стране быстро заполняются, утверждают индийские врачи.

Как сообщала "Страна", осенью 2020 года посольство США запретило Украине закупать российскую вакцину "Спутник V". Незадолго до того в России заявили о готовности предоставить украинцам вакцину от коронавируса "Спутник V" и наладить ее производство в Украине.

Напомним, что по данным Института показателей и оценки здоровья при Медицинской школе Вашингтонского университета (США), число умерших от последствий коронавируса COVID-19 в Украине втрое превышает официальные данные и уже достигло 138 500 человек.