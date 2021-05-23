В понедельник, 24 мая в Украине прогнозируются дожди, местами грозы. Осадки в ночное время вероятно пройдут в западных, северных, большинстве центральных областей. Температура ночью +9...+14 С, в западных областях +4...+8С тепла. Днем +14...+19С, на юге и востоке страны местами +21...+26С.

В дневное время на северо-востоке ожидаются значительные дожди, но на западе уже без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7–12 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве ночью ожидается ливень, а днем умеренный дождь. Температура ночью +11...+13С, днем +17...+19С.

Синоптик Наталья Диденко пояснила, что дожди 24 мая в Украину принесет циклон, который накроет иногда даже сильными дождями значительную часть страны. В Киеве будут сильный дождь и ветер.

Как сообщала "Страна", в китайской провинции Ганьсу, что расположена на северо-западе страны, во время 100-километрового марафона пострадал 21 спортсмен. По версии спасателей, причиной ЧП стали неблагоприятные погодные условия. На высокогорном этапе ультрамарафона снизилась температура, пошел град вместе с порывами шквального ветра.

Напомним, что восточные штаты США готовятся к нашествию миллиардов цикад.