Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Киев и Евросоюз договорились о взаимном признании COVID-паспортов.

Соответствующий пост он написал у себя в Facebook.

"Недавно ЕС объявил о введении до конца июня цифровых сертификатов, которые будут содержать данные о вакцинации, тесты на COVID-19 и приобретенный иммунитет после болезни. Еще в начале разработки этой инициативы дал поручение министрам совместно с Еврокомиссией разработать соответствующий сертификат на Украине", — сказал он.

Также Шмыгаль уточнил, что на этой неделе вице-премьер Ольга Стефанишина в Брюсселе достигла с представителями ЕС политического согласия о возможности взаимного признания цифровых сертификатов.

"Украинцы должны получить возможность свободно передвигаться по Евросоюзу, поэтому рассчитываю на результативную работу министров в этом вопросе", — добавил он.

Напомним, ранее Евросоюз заявил о том, что с конца июня разрешит въезд гражданам всех стран, которые получат полную вакцинацию (две прививки) одной из зарегистрированных в ЕС вакцин. К таковым относятся Пфайзер, Модерна, Астразенека и Джонсон.

Напомним, власти Украины участвуют в работе двух рабочих групп, от ЕС и ВОЗ, созданных для внедрения COVID-паспортов для вакцинированных жителей страны. В нашей стране такие документы планируется начать выдавать с 1 июля