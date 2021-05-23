В Национальном аэропорту Минска задержан основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, который был одним из главных координаторов протестных акций в Белоруссии против Александра Лукашенко.

Об этом говорится на странице самого Telegram-канала, а также официально сообщает МВД Белоруссии и другие официальные источники.

"В Национальном аэропорту Минска совершил аварийную посадку самолёт компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Самолёт внезапно подал сигнал бедствия и поменял курс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании", - говорится в сообщении телеграмм-канала.

По их словам, самолет проверили. Но бомбу не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный осмотр. Среди них и оказался редактор Роман Протасевич. Его задержали силовики. При этом сам парень уточнил, что заметил за собой слежку перед вылетом.

"В Беларуси Роману грозит смертная казнь", - заявляет Телеграмм-канал.

Ранее Следственный комитет Беларуси потребовал признать редакцию Telegram-каналов Nexta экстремистами, а Протасевича и Путило выдать в Беларусь из Польши. Против них заведено дело об организации массовых беспорядков, возбуждении социальной вражды.

"Судя по всему, история с самолетом - это была спецоперация по задержанию Протасевича. Похоже на историю о том как, если верить одной из версий, в Киеве хотели посадить самолёт рейса Минск-Стамбул с вагнеровцами на борту. Оппозиционные белорусские СМИ сообщают, что Протасевичу в Беларуси грозит смертная казнь. Так это или нет - сказать сложно. Но однозначно белорусские власти постараются получить максимум информации от Протасевича. И затем ее обнародовать. Ну а для всех оппозиционеров, которые скрываются от властей своей страны за границей, отныне стоит соблюдать правило - не летать рейсами, которые заходят в воздушное пространство их страны", - комментирует ситуацию с задержанием Протасевича телеграмм-канал "Политика Страны".

Напомним, 17 апреля Лукашенко заявил, что белорусские спецслужбы задержали членов группы, которым была поставлена задача похитить его детей и организовать убийство самого Лукашенко. По его словам, покушение было санкционировано властями США. Позже российские спецслужбы сообщили, что задержали имеющего двойное гражданство США и Беларуси Юрия Зенковича и белоруса Александра Федуту, которые, по утверждению ФСБ, планировали организацию государственного переворота 9 мая в Минске и убийство президента республики Александра Лукашенко. 24 апреля Лукашенко заявил, что подпишет в ближайшие дни декрет о передаче власти в стране Совету безопасности в случае, если в стране вдруг возникнет экстренная ситуация.

"В Беларуси Роману грозит смертная казнь. Ранее лукашистский СК потребовал признать редакцию Telegram-каналов Nexta экстремистами, а Протасевича и Путило выдать в Беларусь из Польши. Против них заведено дело об организации массовых беспорядков, возбуждении социальной вражды", - резюмировали журналисты.

Напомним, 17 апреля Лукашенко заявил, что белорусские спецслужбы задержали членов группы, которым была поставлена задача похитить его детей и организовать убийство самого Лукашенко. По его словам, покушение было санкционировано властями США.

Позже российские спецслужбы сообщили, что задержали имеющего двойное гражданство США и Беларуси Юрия Зенковича и белоруса Александра Федуту, которые, по утверждению ФСБ, планировали организацию государственного переворота 9 мая в Минске и убийство президента республики Александра Лукашенко.

24 апреля Лукашенко заявил, что подпишет в ближайшие дни декрет о передаче власти в стране Совету безопасности в случае, если в стране вдруг возникнет экстренная ситуация.