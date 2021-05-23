Судно "Фортуна" приступило к укладке "Северного потока-2"
Судно "Фортуна" начало работы по укладке газопровода "Северный поток-2" в немецких водах.
Об этом сообщает dpa со ссылкой на оператора Nord Stream 2 AG.
"Фортуна" в настоящее время работает в водах Германии в соответствии с разрешениями и сделанными ведомствами заявлениями", — рассказал представитель компании.
Также уточняется, что Федеральное морское и гидрографическое агентство в Гамбурге одобрило продолжение работ.
"Теперь трубы должны быть проложены на два километра. Основанием для этого является решение агентства, согласно которому, в настоящее время там больше нет отдыхающих птиц, нуждающихся в защите", — добавили журналисты.
Ранее "Страна" сообщала, что президент США Джо Байден назвал проект газопровода "Северный поток-2" плохой сделкой для Европы и надеется продолжить консультации по этому вопросу с европейскими партнерами.
Также напомним, что строительство "Северного потока-2" могут завершить в июне. Это предположение высказали согласно графику, при условии обновления уже проложенных труб в водах Дании во второй половине января.