Судно "Фортуна" начало работы по укладке газопровода "Северный поток-2" в немецких водах.

Об этом сообщает dpa со ссылкой на оператора Nord Stream 2 AG.

"Фортуна" в настоящее время работает в водах Германии в соответствии с разрешениями и сделанными ведомствами заявлениями", — рассказал представитель компании.

Также уточняется, что Федеральное морское и гидрографическое агентство в Гамбурге одобрило продолжение работ.

"Теперь трубы должны быть проложены на два километра. Основанием для этого является решение агентства, согласно которому, в настоящее время там больше нет отдыхающих птиц, нуждающихся в защите", — добавили журналисты.

Ранее "Страна" сообщала, что президент США Джо Байден назвал проект газопровода "Северный поток-2" плохой сделкой для Европы и надеется продолжить консультации по этому вопросу с европейскими партнерами.

Также напомним, что строительство "Северного потока-2" могут завершить в июне. Это предположение высказали согласно графику, при условии обновления уже проложенных труб в водах Дании во второй половине января.