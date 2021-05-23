Президент России Владимир Путин не будет обсуждать на возможной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос принадлежности аннексированного Крыма, как того хочет украинская сторона.

Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам, как сообщает Телеграм-канал президентского пула.

"Наши украинские визави говорят: мы будем обсуждать Крым. Если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества... Вы знаете, Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами. Если в этом плане - я уверен, что Путин будет готов", - сказал Песков.

В то же время он отверг какую-либо возможность обсуждения на встрече лидеров двух стран вопрос принадлежности аннексированного Крыма.

"Если обсуждать что-то другое, а не то, что Крым - регион Российской Федерации, то никто не будет никогда это ни с кем обсуждать. В Конституции черным по белому написано, что это уголовное преступление - говорить об отчуждении территорий Российской Федерации. Уголовное! Предстоит много еще поработать... Дальше продолжить обмен мнениями. Посмотрим, что из этого получится. Вот такой вот обмен мнениями действительно имеет место", - добавил пресс-секретарь Путина.

Напомним, в ходе пресс-конференции по итогам двух лет президентства Владимир Зеленский заявил, что Киев и Москва начали обсуждение организации будущей встречи глав государств.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил эту информацию, добавив, что процесс организации встречи "идет непросто".

Тем временем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 20 мая сказал, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным состоится только при условии, если в повестке переговоров будут вопросы Донбасса и Крыма.

Месяцем ранее сам Путин заявил, что он не намерен обсуждать на возможных переговорах с Зеленским вопрос Донбасса, так как, по его мнению, разговоры о вооруженном конфликте украинская сторона должна вести с руководителями "республик" "ДНР" и "ЛНР". В то же время российский лидер отметил, что если предметом разговора будет нормализация украинско-российских отношений, то Зеленского "готовы принять в Москве в любое удобное для него время".