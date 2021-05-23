Призера Олимпийских игр по вольной борьбе Сушила Кумара арестовали из-за подозрения в убийстве.

Об этом сообщает The Economic Times.

По информации правоохранителей, вместе с индийским спортсменом задержали еще одного человека. А сам инцидент произошел якобы 4 мая на стадионе в Дели. Там Кумар с группой борцов напал на спортсмена Сагара Рана. Тот был с друзьями и они получили травмы различной степени тяжести.

Кумар скрывался от полиции, однако его удалось найти в деревне в районе Западного Дели. Вместе с ним был один из соучастников преступления.

Сейчас спортсмен находится под стражей, несмотря на то, что был готов внести залог. Суд посчитал, что он является организатором нападения, поэтому обвинения носят тяжелый характер.

Уточним, что Кумар стал чемпионом мира по борьбе, когда турнир проходил в Москве.

Напомним, киллером, который 24 апреля застрелил мужчину в центре Днепра возле ресторана "Артист", оказался призер юношеской Олимпиады 2014 года Джаббар Юсиф. Он выступал за сборную Азербайджана и взял "серебро" в состязаниях по греко-римской борьбе