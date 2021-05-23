Житель Черкасской области позвонил в полицию и сообщил, что стал свидетелем падения вертолета. В результате проверки эта информация оказалась неправдивой, теперь мужчине грозит наказание в виде штрафа.

Об этом сообщила пресс-служба полиции региона.

История такова: в cубботу, 22 мая, около 15:00 мужчина позвонил по номеру 102 и сообщил о падении вертолета в одном из сел Черкасской области.

При этом судя по записи разговора, которой поделились правоохранители, заявитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицейская предупреждала мужчину об ответственности и штрафе в случае заведомо ложного сообщения, однако злоумышленник заверил, что информация о падении вертолета является правдивой.

"В любом случае, сообщения на специальную линию 102 нуждаются в проверке поэтому, экипаж выехал на указанное заявителем место. Никаких летательных аппаратов правоохранители не обнаружили. Местные жители рассказали полицейским, что утром над селом действительно пролетал вертолет, и никаких падений они не видели и не слышали", - сообщили в полиции.

Полицейские составили административный протокол по статье 183 КУоАП. Заведомо ложный вызов специальных служб влечет за собой наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 119 грн).

Также правоохранители напомнили, что в марте этого года президент подписал закон об усилении ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе критически важным объектам инфраструктуры.

"Такое деяние наказывается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет", - добавили в полиции.

Напомним, в марте этого года в Киеве произошло самое массовое ложное минирование станций метрополитена за последние годы. Заблокированными оказались семь станций подземки.

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