В результате падения воздушного шара в Хмельницкой области, которое произошло 22 мая, погиб один человек.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей в Facebook.

"В результате падения шара погиб 53-летний житель Прилук. Его жена, другие пассажиры, а также 28-летний пилот, который является жителем Киева, получили травмы разной степени тяжести и сейчас госпитализированы в медицинские учреждения", - рассказали в полиции.

Также они уточнили, что по данному факту начали досудебное расследование по ч.3. ст.281 Уголовного кодекса – нарушение правил воздушных полетов. Сейчас продолжается расследование.

Напомним, инцидент произошел вечером в субботу в Каменец-Подольском районе, возле села Кульчиевцы. На борту упавшего воздушного шара находился пилот и пятеро пассажиров - жители Хмельницкого и Каменец-Подольского.

До этого мы писали, что прошлым летом в Германии потерпел крушение воздушный шар с пассажирами. В результате погиб пилот, еще восемь людей получили ранения. Причиной падения стал сильный порыв ветра перед посадкой.

Также "Страна" сообщала, что в Австралии воздушный шар с 25 людьми на борту врезался в дерево и рухнул на землю. Тогда 11 человек получили различные травмы.