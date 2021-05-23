Принцы Гарри и Уильям смогут помириться, только если покинувший Букингемский дворец член королевской семьи расстанется со своей супругой Меган Маркл.

Об этом изданию The Daily Mirror сообщила американский эксперт по британской королевской семье Кинси Скофилд.

"Увы, на мой взгляд, отношения между ними наладятся лишь в том случае, если принц Гарри и Меган Маркл расстанутся и Гарри вернется в Великобританию один. Однако Гарри никогда не оставит своих детей в другой стране", - сказала Кинси.

По ее словам, супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон является сторонницей примирения братьев. Во время последнего визита Гарри в Великобританию на похороны своего дедушки, принца Филиппа, она выступила посредником между братьями и пыталась смягчить напряженность. Тем не менее, по словам эксперта, Миддлтон не будет заставлять своего мужа делать то, к чему он не готов.

Отметим, что по версии британских СМИ ссора между братьями произошла, когда принц Гарри и его супруга Меган Маркл отказались от полномочий старших членов королевской семьи. В то же время, после интервью пары американской журналистке Опре Уинфри, раскол между Гарри и Уильямом только усилился.

При этом эксперты выразили надежду, что взаимоотношения между братьями наладятся перед открытием памятника их матери принцессе Диане.

Установка памятника будет приурочена к 60-летию со дня рождения Дианы Спенсер – 1 июля.

Напомним, после интервью Гарри и Меган Опре Уинфри королева Елизавета II заявила, что "вся семья опечалена" высказываниями супругов, а британские таблоиды сообщили, что Букингемский дворец намерен привлечь группу независимых экспертов, чтобы начать расследование фактов издевательств над королевским персоналом со стороны Маркл.