В ночь на воскресенье, 23 мая, в Донецкой области произошел пожар в жилом доме, в результате чего погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Поступило сообщение о пожаре в квартире жилого дома на ул. Светлодарская в городе Славянск Донецкой области. По указанному адресу немедленно выехали дежурные 12-го Государственного пожарно-спасательного отделения", - рассказали спасатели.

По прибытию на место инцидента пожарные обнаружили, что пожар вспыхнул в квартире на третьем этаже 5-этажного дома. Во время тушения возгорания в комнате обнаружили тело мужчины 1961 года рождения, а также женщины 1946 года рождения без признаков жизни.

"Пожар был ликвидирован в 02:35. Привлекались 11 человек личного состава и 4 единицы техники", - резюмировали пожарные.

Напомним, в Краматорске Донецкой области вспыхнул пожар в общежитии для переселенцев на ул. Шуры Назаренко. В результате чего были эвакуированы 40 человек. По данным спасателей, приехав на место происшествия, они установили, что имеет место плотное задымление на 2-м этаже здания.

Также "Страна" писала, что в Греции бушует самый масштабный за последние десятилетия лесной пожар. 20 поселков в районе Афин эвакуированы.