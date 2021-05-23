Правительство Германии приняло решение временно закрыть въезд из Великобритании, кроме отдельных категорий граждан, в связи с распространением индийского штамма коронавируса.

Оно вступило в силу в воскресенье, 23 мая, сообщает МИД Соединенного Королевства.

Германия классифицировала Британию как государство "с риском распространения штаммов коронавируса", что означает фактический запрет въезда с территории королевства. При этом попасть в ФРГ все еще могут люди, которые задерживаются на авиарейс в другую страну и не выходят из зоны транзита. Также въезд в страну возможен в случаях крайней необходимости.

При этом, чтобы попасть в Германию, туристы, включенные в категории-исключения, должны заполнить специальную форму, показать отрицательный результат теста на коронавирус или справку о вакцинации либо о перенесенной болезни.

Тем не менее, после этого они все равно должны будут отбыть двухнедельную самоизоляцию без возможности ее досрочного завершения даже при условии наличия отрицательного результата повторного теста на коронавируса.

Напомним, в связи с эффективной кампанией вакцинации от коронавируса Великобритания существенно ослабила карантин с 10 мая. В частности, пабы, рестораны и кафе могут принимать посетителей внутри.

По состоянию на 21 мая в Британии хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получил 71,6% населения, а полный курс вакцинации прошли 41,9% человек.

Также мы писали, что карантин начали ослаблять и в Берлине, однако произошло это несколько позже - 21 мая. В этом городе открылись магазины розничной торговли, а кафе начали работать на открытых террасах.