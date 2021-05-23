Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня морской пехоты Украины пожелал бойцам благополучия и поблагодарил их за верность воинскому долгу.

Соответствующее праздничное заявление обнародовано на сайте Минобороны Украины в воскресенье, 23 мая.

"Уважаемые морские пехотинцы! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем морской пехоты Украины. Подготовленные к действиям на суше, с моря и с воздуха способны преодолевать значительные физические и психологические нагрузки, воины берета цвета морской волны всегда уверенно выполняют задачи в любых условиях боевой обстановки. Благодаря высокому патриотизму, стойкости и несокрушимости духа морские пехотинцы готовы в любой момент дать отпор врагу", - заявил Зеленский.

Президент так же от имени народа Украины выразил благодарность всему личному составу морской пехоты за "верность воинскому долгу, стойкость и героизм, проявленные при защите территориальной целостности Украины".

"Искренне желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и новых успехов. Вечная память и слава героям, погибшим, защищая свободу и независимость нашей страны! Слава морской пехоте Украины! Слава Украине!" - говорится в заявлении главы государства по случаю праздника.

Напомним, в 2019 году Зеленский присвоил 35-й бригаде морской пехоты имя социалиста Михаила Белинского.

Также мы писали о том, как месяц назад в Одесской области прошли тактико-строевые учения морской пехоты.