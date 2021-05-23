В числе 21 погибших на 100-километровом марафоне на северо-западе Китая оказался рекордсмен республики, легкоатлет Лян Цзин.

Об этом сообщает китайский новостной портал Sina.

По данным издания, тело марафонца было найдено рядом с домом женщины, которая проживает неподалеку от места проведения спортивного мероприятия. Признаков жизни лян Цзин не проявлял.

Добавим, что в 2014 году погибший спортсмен первым в Китае пробежал 12-часовой ультрамарафон. За это время Цзин преодолел 149,5 километров. Спустя четыре года, в 2018 году, он побил свой рекорд, пробежав за тот же промежуток времени 151,2 километра.

Напомним, в китайской провинции Ганьсу, что расположена на северо-западе страны, во время 100-километрового марафона погиб 21 спортсмен. По версии спасателей, причиной их смерти стали неблагоприятные погодные условия. На высокогорном этапе марафона снизилась температура, пошел град вместе с порывами шквального ветра. 151 из 172 участников ультрамарафона были эвакуированы. В спасательной операции участие принимали около 700 человек.

Ранее мы писали о том, как на горе Фудзияма в Японии в прошлом году нашли тело украинского марафонца и по совместительству тренера по горнолыжному спорту Алексея Борисенко.