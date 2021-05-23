Украинский легионер Роман Яремчук во время игры "Гента" против "Мехелена" в чемпионате Бельгии получил травму, из-за чего не смог доиграть матч.

Об этом сообщает Telegram-канал "Футбол Украины".

Роман Яремчук был травмирован на 79-й минуте поединка и был заменен, но характер повреждения пока точно не известен.

Украинский футболист покинул поле без помощи врачей и согласно предварительной информации, Роман Яремчук получил травму задней поверхности бедра.

Напомним, печальные новости ранее пришли из тренировочного лагеря национальной сборной Украины, которая сейчас форсирует подготовку к Евро-2020. Виталий Буяльский, полузащитник киевского "Динамо" не сможет помочь главной команде страны. У него резко обострились последствия травмы, полученной в финале Кубка Украины по футболу против луганской "Зари".

Также "Страна" писала, что в рядах сборной Украины по футболу в преддверии Евро-2020 снова кадровые потери. После Буяльского выбыл Виктор Корниенко, который заболел ангиной и отправлен на лечение. Игрок уже покинул расположение первой команды страны. Прогнозы на его восстановление не очень радужные.