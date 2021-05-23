В Индии около тысячи человек заразились "черной плесенью", из-за чего около 60% из них пришлось удалить один или оба глаза.

Об этом сообщает The Daily Star.

Врачи диагностировали у зараженных мукормикоз, который приводил к опухолям глаз и головным болям.

"Если мы не удалим все содержимое глаза вместе со всеми тканями, нервами и веком, инфекция может проникнуть в мозг", - так рассказал врач Акшай Наир.

По его словам, спасти зараженных в таких случаях практически не удавалось. На первых этапах у людей появлялся только насморк, онемение мышц лица и припухлость глаз. Поэтому многие люди откладывали визиты к врачам.

Напомним, ранее мы писали, что на фоне смертоносной второй волны COVID-19 в Индии врачи сообщают о целой серии случаев, связанных с редкой инфекцией, также называемой "черным грибком", среди пациентов с коронавирусом.

Так же мы писали, что в Индии врач показал длинный "коронавирусный" кровяной тромб, извлеченный у пациента. Это вызвало очень пристальный интерес у специалистов, которые пытаются найти действенные способы борьбы с коронавирусом.