Уоллес также выразил обеспокоенность активностью российских подлодок. Фото: Guardian

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал Российскую Федерацию "противником, который представляет угрозу номер один". Также глава военного ведомства сообщил о повышенной активности российских кораблей вблизи берегов острова.

Об этом Бен Уоллес сказал в комментарии британской газете The Telegraph.
 
"Нас регулярно посещают любопытные российские корабли, и сейчас возле нас сразу несколько военных российских кораблей", - утверждает глава Минобороны.

По словам Уоллеса, Британия пыталась деэскалировать напряженные отношения с Россией и применить "другие методы".
 
"Но сейчас, пока Россия не изменит свое отношение, довольно сложно понять, куда мы движемся", - добавил министр.

Также он заявил, что в конце 2020 года в море у берегов Британии была замечена российская подлодка. Уоллес заявил, что Великобритания не фиксировала их присутствия там уже "очень, очень давно".
 
Напомним, недавно правительство Великобритании приняло стратегию модернизации вооруженных сил страны, в которой Россия представлена угрозой. Также Соединенное Королевство сообщило о планах нарастить ядерный потенциал.

Ранее мы писали, что по мнению главы британского центра кибербезопасности (NCSC) Линди Кэмерон, Россия представляет собой наиболее серьезную и непосредственную угрозу Великобритании в киберпространстве.

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