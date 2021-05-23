Эмили Уайлдер, репортер агентства Associated Press, чей офис в секторе Газа недавно обстреляла Армия обороны Израиля, заявила, что была уволена за поддержку Палестины.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

По словам репортера, руководство агентство обосновало решение об увольнении тем, что девушка во время работы якобы нарушила политику агентства в отношении социальных сетей.

Эмили Уайлдер в соцсетях изложила свою версию событий вокруг противостояния ХАМАС и израильских вооруженных сил. По ее словам, она выступала в защиту прав человека в Палестине еще в свои студенческие годы в Стэнфордском университете, который она окончила в прошлом году.

Журналистка утверждает, что сторонники республиканцев в Стэнфорде запустили кампанию с целью дискредитировать ее по поводу общественной работы. Она также добавила, что получила в свой адрес сексистские, антисемитские и расистские комментарии.



"Я открыто говорила с моими редакторами, и они заверили меня, что я не столкнусь с наказанием за прежнюю общественную деятельность. Менее чем через 48 часов меня уволили из АП", - написала она в своем Twitter.

В то же время девушка заявила, что ее раздражают обвинения в антисемитизме, так как она сама еврейка по происхождению и выросла в еврейской общине. По словам журналистки, в агентстве ей не объяснили, какие именно публикации в соцсетях привели к увольнению.

По данным журналистов британского издания на этой неделе правые и консервативные площадки начали публиковать истории об Уайлдер и скриншоты публикацией с ее страниц в социальных сетях, в том числе прошлые посты в Facebook с критикой в адрес сторонников сионизма.

Тем временем профсоюз News Media Guild заявил газете, что начал расследование обстоятельств увольнения.

Напомним, палестинско-израильский конфликт активизировался еще 10 мая. После массовых взаимных обстрелов стороны договорились о режиме прекращения огня, который начался ночью в пятницу, 21 мая.

После этого находящийся в Катаре лидер исламистского движения ХАМАС Исмаил Хания сообщил о победе ХАМАС в боевых действиях. Он заявил, что это окажет большое влияние на отношения региона с еврейским государством.